Produtores de soja projetam supersafra no último semestre

A redação da PAT entrevistou o Gerente Leonardo Araújo, produtor e responsável por um grande produtora de Soja. Ele apontou que a expectativa da classe no último semestre e nos primeiros meses do verão é de uma supersafra em virtude da chegada do El Niño.

O agricultor apontou que essa expectativa é baseada no relatório da Visão Agro, que é responsável por prever os passos da agronomia nos próximos meses. Segundo o relatório da instituição, o fenômeno El Niño responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico deve trazer benefícios ao Brasil, especialmente à região Sul, em virtude do intempere trazer mais chuva ao Estado.

O documento também sinaliza preços menores para a commodity, com base nos estudos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que sugerem aumento de 10% na produção mundial do grão.

Leonardo salienta que todos esses acontecimentos acabam influenciando de maneira positiva no produto final que é o consumidor.” É uma grande expectativa que se avizinha, esperamos que todos esses fatores concretizem-se e a soja possa retomar cada vez mais à mesa da população”, disse o gerente.

Fotos: reprodução