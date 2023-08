Mateada dos Festejos Farroupilhas leva um bom público ao Parque dos Patinhos

Neste dia 6, a tarde de temperatura agradável e ensolarada atraiu um bom público ao Parque Rui Ramos, em Alegrete, para celebrar a primeira mateada dos tão esperados Festejos Farroupilhas. A comunidade, juntamente com representantes de Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) e piquetes, uniu-se para prestigiar as apresentações e vivenciar a cultura e a história da região.

O chimarrão, a bebida tradicional do Rio Grande do Sul, esteve presente nas mãos de famílias inteiras, criando um ambiente de confraternização e tradição. As prendas e peões dos Festejos desfilaram com trajes típicos, proporcionando um colorido especial à tarde. Durante as apresentações, brindes foram distribuídos para aqueles que acertaram perguntas sobre a história e a cultura de Alegrete e do Rio Grande do Sul, tornando o evento educativo e interativo, com três shows: Grupo Que Barbaridade, Hemerson Mendonça e o Expresso Fandangueiro.

Os Festejos Farroupilhas são um dos maiores e mais aguardados eventos em Alegrete. Reunindo os 16 CTGs e mais de 60 piquetes, o evento é um verdadeiro marco na celebração da cultura gaúcha. Além das mateadas, que totalizarão cinco ao longo dos Festejos, a coordenação do evento já definiu uma série de atividades que ocorrerão de agosto a setembro.

Entre as atividades programadas, estão as mateadas tertúlias, os tradicionais cafés de chaleira, o concurso de peões e prendas mais bem pilchados, desfiles em localidades do interior, um desfile temático e, culminando a celebração, o grandioso desfile de 20 de setembro. Além disso, no mês de setembro, está previsto o Canto Farroupilha e uma encenação emocionante do combate da Revolução de 23, junto à ponte Borges de Medeiros.