Foi necessário o auxílio de uma escavadeira para desatolar a carreta na estrada do Caiboaté

Apesar das várias tentativas com a ajuda de tratores para retirar o veículo do local, somente na manhã deste dia 31, com o apoio de uma escavadeira hidráulica vinda de Uruguaiana, a carreta foi finalmente removida da estrada.

Moradores tentando retirar a carreta do atoleiro

Foi um trabalho difícil. Moradores próximos à estrada observaram que o peso da carga dificultou a remoção. A carga vinha da propriedade Pilon e estava sendo transportada para Santa Catarina.

As estradas do interior, com mais de quatro mil quilômetros de extensão divididos entre todas as regiões do município, sofreram bastante com as chuvas registradas nos meses de setembro e outubro aqui em Alegrete.

Carreta tomba na 377: motorista embriagado é preso pelo CRBM