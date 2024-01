Foragido, armado, é preso pela Brigada Militar

Na tarde de sexta-feira(5), a Brigada Militar executou a prisão de um indivíduo conhecido pelo apelido “Ranho”, que estava foragido da justiça. A abordagem aconteceu em frente à residência do suspeito, situada no bairro Olhos d’Água, em Alegrete. Os policiais, ao tomarem conhecimento da existência do mandado expedido pela comarca de Alegrete, realizaram um patrulhamento eficaz que culminou na localização e detenção do foragido, que havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 32, municiada com seis cartuchos, e mais quatro cartuchos intactos encontrados no bolso dele.

Na sequência, ele foi encaminhado à delegacia de Polícia e seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.