REDE JP inaugura mais um posto em Alegrete, dessa vez na Praça Nova

A rede de postos JP inaugurou seu 28º posto de combustível. Alegrete recebeu a mais nova rede no perímetro urbano com combustíveis Ipiranga na tarde de sexta-feira (5), com muita música ao vivo e diversas promoções.

O antigo Posto da Praça Nova passou por reformas e está pronto para receber seus clientes com o jeito JP de servir. A unidade conta com loja de conveniência AMPM com padaria e pão novinho diariamente, além da troca de óleo Jet Oil e lavagem de veículos.

A Rede JP consolida sua presença em 17 municípios do estado do Rio Grande do Sul, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e crescimento das cidades onde atua, bem como reafirma sua missão em fornecer combustíveis de qualidade, atendimento empático e vantagens exclusivas para a comunidade local.

A unidade funcionará de segunda a sábado das 06h às 22h e aos domingos das 8h às 20h, na Praça General Osório. A inauguração no final da tarde com happy hour e muita música boa com Gui Mendes, levou um bom público. Os preços promocionais permanecem durante todo o sábado (6).