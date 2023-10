Família está destroçada, diz irmão de Igor Sabino Lopes

A seguir, uma descrição de quem era o alegretense de coração que tinha um grande amor pelo Baita Chão.

Irmão, amigo, compadre e pai, nascido em Novo Hamburgo, veio para a cidade de Alegrete na companhia da mãe, Elisângela, e do irmão mais velho, Peterson, quando tinha apenas meses de idade. Aqui, estudou na escola CIEP, teve um filho chamado Luiz Fernando e sempre se destacou como um grande amigo, inteligente para trabalhos manuais, íntegro em seus valores e muito sério. Era leal aos seus amigos e uma personalidade marcante, sempre disposto a ajudar seus familiares diante de qualquer dificuldade.

Por onde passava, Peterson cita que o trabalhador levava alegria e risadas, amava dançar e divertir as pessoas. Além disso, era um defensor da justiça, mantendo seus valores de seriedade e respeito. Sempre enfrentava os perigos de frente quando necessário, mostrando coragem e determinação. Às vezes, até ia até a cidade onde seu irmão e sua avó residem, em Alvorada, para visitá-los. Era querido por todos lá, que agora estão profundamente entristecidos por não poderem dar-lhe o último adeus.

Como pai, sempre trabalhou duro e cumpriu com seus deveres. Amava profundamente sua família e tinha planos de visitar Alvorada no final do ano, já que aos poucos a família mudou-se para Porto Alegre em busca de melhores oportunidades de emprego e vida. No campo profissional, era excelente. Igor trabalhou no Texacão do Caverá, fazendo cercas, cuidando de estâncias e trabalhando como lavador de automóveis em Porto Alegre. Nunca fugiu do trabalho.

“Nossas memórias estão repletas de momentos alegres, especialmente durante as reuniões de família. No entanto, agora essas ocasiões perderam um pouco de seu brilho, pois a presença dele, que sempre trazia alegria aos familiares e amigos, se foi. Muitas mensagens de carinho e amizade são deixadas em sua memória por todos aqueles que foram tocados por sua luz especial. Infelizmente, havia pessoas que se incomodavam com essa luz, sem compreenderem a grandeza de seu ser.

Como meu irmão e grande amigo, ele sempre me aconselhava a continuar estudando e investindo em minha profissão e carreira. Ele sempre dizia que era “o mínimo que eu espero de ti”, incentivando-me a crescer cada vez mais. Ele era o pilar da nossa família, sempre presente quando precisávamos dele. Era padrinho do meu filho, assim como eu era padrinho do filho dele. Éramos muito unidos, compartilhando responsabilidades e apoiando-nos mutuamente, especialmente em momentos difíceis” – comentou.

Após a perda de seu padrasto, Evaldo, ele assumiu a responsabilidade de cuidar de suas quatro irmãs e, principalmente, de sua mãe. A mais nova, em especial, está profundamente desesperada, pois sente como se tivesse perdido seu segundo pai.

O acusado, que era amigo de Igor, foi preso e está no presídio. Na noite do crime brutal, ele fugiu do local, uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, mas dois dias depois se apresentou na delegacia na companhia de um advogado. O motivo desse crime terrível parece ter sido uma desavença envolvendo uma mulher.

“Nossa família está profundamente abalada por essa perda irreparável. Igor era mais do que um irmão, um amigo ou um pai. Ele era uma luz brilhante em nossas vidas, e sua ausência deixou um vazio que jamais poderá ser preenchido. Que sua memória seja honrada e que ele descanse em paz”- conclui.