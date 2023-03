Foragido, homem condenado por tráfico de drogas é preso em Alegrete

Na na manhã desta segunda-feira (20), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, um indivíduo, que estava foragido e com mandado de prisão condenado pela prática de tráfico de drogas, foi preso na Zona Leste.

Cientes do mandado, os policiais, em diligência, encontraram-no no bairro Capão do Angico. Ele possui, além do tráfico, outros antecedentes policiais por crimes de associação ao tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça.

A condenação por tráfico deve-se a um mandado de busca cumprido pelos policiais civis em 2018, quando foram encontrados na casa do foragido oito tijolos de maconha, o que totalizou mais de 5kg de droga.

Após a captura, o preso foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as diligências de praxe e encaminhado ao presídio de Alegrete.