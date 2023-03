Izadora Fagundes é bicampeã do FECARS em Santa Cruz do Sul

Izadora é filha do narrador de rodeios Amaril Becker Fernandes, Adriana Fagundes Becker e irmã de Cássio Fagundes. O pai e o irmão também participam de provas. Uma gigante por onde passa representando Alegrete e a 4ªRT.

Dentre os participantes, mais uma vez, ela teve um belíssimo destaque e sagrou-se campeã na prova de rédeas, desta forma, tornando-se bicampeã na categoria na Fecard.

Izadora Fagundes Becker é um prodígio nas competições em rodeios. A alegretense concluiu a prova em 46 segundos e ficou com o primeiro lugar no pódio, classificando-se para o Rodeio Nacional dos Campeões no mês de julho na cidade de Irati no estado do Paraná. “Vamos em busca do Título de Campeã Brasileira. É o Alegrete a cavalo – destacou orgulhosa a mãe Adriana.

Eram aproximadamente 25 concorrentes das diferentes Regiões do Estado, na modalidade dela rédea menina.

A prendinha estava representando a 4ª RT por meio do CTG Oswaldo Aranha – da localidade do Durasnal – interior de Alegrete. A 4ªRT corresponde às cidades de Alegrete, Uruguaiana, Quarai e Barra do Quarai.

Iza também participou da de Laço Menina e o pai Amaril Becker da prova do laço Narrador e coordenou os narradores do FECARS.

A prova de rédeas é uma das competições mais disputadas e famosas no mundo equestre na qual a parte psicológica do cavalo é muito exigida. A prova de rédeas exige muita sintonia entre cavalo e a cavaleira e, um dos principais segredos para o sucesso é o animal cumprir o percurso sem apresentar resistência aos comandos do competidor, transformando os movimentos executados em atos naturais e leves.

Neste ano, na 43° Campereada Internacional de Alegrete, ela sagrou-se campeã em três categorias do maior evento tradicionalista e cultural da região que tem como sede o Parque Dr. Lauro Dornelles. A prendinha ficou com 1ºlugar nas competições de rédea mirim; rédea adulto e tonel mirim.

Nas provas femininas, na mangueira, foi a que mais teve premiações.

A 33ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars) começou na quinta-feira (16), em Santa Cruz do Sul, a 153 quilômetros de Porto Alegre, e reuniu quase 2 mil competidores. A principal prova, o tiro de laço, teve 22 modalidades, entre duplas, individuais e equipes. Ao término da competição, no domingo (19), foram mais de 10 mil armadas (arremessos) de laço.

Também ocorreram as provas como gineteadas, rédeas e vaca parada, com 480 crianças e foi o momento da chegada da centelha da chama crioula vinda de Pelotas, onde foi realizada a festa do ano passado.