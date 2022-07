Foragido que se escondia em motéis é preso em tenda às margens da ERS-130 em Arroio do Meio

Um homem de 35 anos foi preso nesta quarta-feira (6), em uma tenda às margens da ERS-130, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, a 122 km de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), o indivíduo tem envolvimento em assassinatos e dois assaltos a banco no estado e estava foragido do sistema prisional.

A Força Tática da BM conseguiu localizá-lo após uma denúncia anônima informando onde ele estaria. O homem tentou fugir a nado pelo Rio Taquari, conforme os policiais, mas foi preso em seguida.

Também foram apreendidos um carro, que foi roubado na Região Metropolitana de Porto Alegre, e as placas que ele usava para dificultar a identificação do veículo. Segundo a polícia, ele se escondia em motéis e trocava as placas de carro cada vez que mudava de região.

Por ser suspeito de envolvimento com diversos outros crimes, a Polícia Civil segue investigando os casos relacionados a ele para identificar outros suspeitos.