Forte calor acaba com estoques de piscinas nas lojas de Alegrete

O intenso calor dos últimos dias, em Alegrete, incrementou a venda de aparelhos de ar condicionado, ventiladores e piscinas nas lojas que vendem estes produtos.

O gerente de uma loja de rede diz que é impressionante a procura por piscinas de plástico e isso fez com que o estoque acabasse, no último sábado de manhã. – Perdemos vendas, no dia 30, mas já está chegando mais, declara.

O mesmo acontece em outra loja, onde fomos informados que só tem uma piscinas de 9 mil litros ao preço de 639 reais.

Os ventiladores de 40cm custam, em média, 149 reais e os aparelhos de ar condicionado de 9 mil BTUS saem aqui, em lojas de Alegrete, por 1.400,00.

As temperaturas máximas não tem baixado de 38ºC aqui na cidade, chegando ao sol há mais de 40º C, o que faz com que as pessoas corram às lojas para comprar produtos que ajudem a amenizar este calor abrasador.

É importante que as pessoas tomem muita água, comam alimentos frescos, muitas verduras, frutas e gelatina para se manterem hidratados. Evite alimentos com maionese ou de um dia para outro, porque com este calor as bactérias se desenvolvem rápido.

Vera Soares Pedroso