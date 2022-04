Forte chuva eleva o nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete

O Ibirapuitã está com 5,38 metros acima do nível normal na régua da Ponte Borges de Medeiros e aproximadamente 6,30m acima na régua do bairro Vila Nova, medidas realizadas através do App Hidroweb.

Chuva interrompe colheita, mas não causa prejuízo ao arroz que está na lavoura

A Defesa Civil fez uma patrulha e segue monitoramento. O rio aumenta aproximadamente 3cm por hora.

No último final de semana, os registros no interior do Município foram de no mínimo 100mm. No Angico, o registro foi de 90 mm, no Rincão do São Miguel, cerca de 140mm e uma parte da estrada ficou, quase, comprometida para veículos de passeio pois a água inundou a via.

No Mariano Pinto, foram 104mm, na São Manoel 105 mm, no Capivari deu 130mm e Plano Alto 95mm.

Já na cidade, conforme o Diretor da Defesa Civil, Renato de Santana Arnoud Grande, segundo o App Hidroweb foram aproximadamente 60mm, contudo, algumas pessoas que tem o medidor(Pluviômetro) destacam que em alguns pontos, já chegou a 75mm.