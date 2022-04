Chuva interrompe colheita, mas não causa prejuízo ao arroz que está na lavoura

As chuvas do final de semana de 100 mm, em algumas localidades, fez parar a colheita do arroz em que ainda está com as máquinas nas lavouras.

O Engenheiro Ivo Mello do 9º Nat do IRGA, em Alegrete, diz que mesmo com este volume de chuva é só parar que a colheita segue normalmente. Talvez as lavouras bem à margem de rios possam, ter algum prejuízo, mas nada ainda foi definido, atesta.

Essa chuva foi ouro para as barragens, diz o técnico porque vai recuperar bastante a capacidade dos mananciais depois da severa estiagem que assolou o município em dezembro e janeiro passados.

A importância dessa precipitação se mostra nos rios. Por exemplo, segundo Ivo Mello, o Ibicuí recuperou um metro de nível o que é muito importante para um rio como este.

A lavora arrozeira de Alegrete teve uma perda, com a seca, de 13% na safar deste ano