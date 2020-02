Fórum de Alegrete abre vagas para bacharéis em direito

Vara Civil de Alegrete está com vagas em aberto destinadas a Bacharéis em Direito para serviço voluntário.

Marcela Pereira da Silva, Juiza de Direito, titular da 1ª Cível da

Comarca de Alegrete/RS, no uso de suas atribuições legais, informa que estão abertas inscrições para serviço voluntário, com vaga para o Gabinete.

O serviço voluntário é realizado de forma espontânea e sem percebimento de

contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim, havendo expedição de certificado após o

término do contrato.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] no período de 12/02/20 a 28/02/20.

Os candidatos ficam desde logo cientes de que a seleção será realizada por meio de

entrevista, no dia 02 de março de 2020, a partir das 14 horas, por ordem de chegada, no Gabinete da 1ª Vara Cível do Fórum local.

A vaga destina-se a Bacharéis em Direito, com disponibilidade para carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais. O tempo de voluntariado é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.