Frio anormal e os efeitos na agricultura de Alegrete e região

O impacto na renda dos trabalhadores, provocado pela pandemia da Covid-19 e a crise econômica no país, podem se agravar ainda mais, principalmente para os produtores, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, devido ao frio que avança pelo país nesta semana.

O frio é fundamental principalmente para as culturas de inverno. Aveia, cevada e o trigo toleram temperaturas mais baixas. No inverno, a recuperação de queima superficial das plantas é muito rápida. Outro benefício do frio associado a um clima seco e com bastante sol impede a propagação de doenças fúngicas, como por exemplo, manchas foliares, oídio e ferrugem.

É importante lembrar que tanto o frio como o calor precisa vir em doses certas, de acordo com o estágio fenológico da cultura, para assegurar que as plantas tenham o máximo desenvolvimento produtivo. O problema para as variedades de algumas culturas está no acontecimento de calor fora de padrão e da época, que ativam as plantas, tirando-as do período de dormência. Esse período é importante para a estabilidade na brotação, emissão de gemas, de flor e de folhas.

Para termos boas produções de trigo, frutas, cevada e aveia, precisamos ter frio em quantidade e qualidade, dentro de cada período e estágio de desenvolvimento de cada cultura.

Como não é possível determinar se fará frio ou calor, o produtor agrícola, tem que estar atento aos fatores externos como clima e o tempo, para planejar o seu plantio. Fazendo o manejo das culturas de acordo com as condições climáticas favoráveis.

Cada ano que passa vivenciamos temperaturas nos extremos, muito calor, ou muito frio. Por isso, os produtores rurais são forçados a se acostumar com a variação climática, cultivando as culturas e variedades que melhor se adaptam a estas condições climáticas. O frio é indispensável e precisa ser considerado nos planejamentos de uma boa produção do agricultor.

A agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores climáticos, por isso a mudança no clima pode afetar a produção agrícola de várias formas: mudança na severidade de eventos extremos, no número de graus-dia de crescimento devido as alterações na temperatura do ar, modificação na ocorrência e na severidade de pragas e doenças, dentre outros.

Em 2021, o inverno no sul está apresentando temperaturas de -10º C em algumas cidades do Sul do Brasil. Já afetando diversos produtores do Paraná e Santa Catarina.

A reportagem do PAT buscou o conhecimento de profissionais para saber o impacto do frio na nossa agricultura. Para o técnico do Irga/9ºNATE Douglas Adolpho, as baixas temperaturas são positivas para a agricultura.

Como atua no ramo orizícola, Adolpho afirma que a geada é boa para as pastagens de inverno. Eficaz no controle de carrapatos e por exterminar plantas daninhas remanescentes da safra de arroz.

Na pecuária, o profissional também sustenta o benefício do frio. Com as pastagens em dia, o suplemento do gado está garantido, mantendo a produção de leite e carne. Embora, com as temperaturas baixas haja uma leve redução na produção de leite. Douglas ainda assevera que o tempo seco permite aos produtores o preparo do solo visando o plantio da nova safra.

Para o chefe do escritório da Emater em Alegrete Carlos Eduardo Suertegaray, o frio acaba sendo prejudicial para as culturas menores. Ele tem acompanhado o trabalho de muito produtores, inclusive com agricultura familiar.

O engenheiro florestal destaca que o frio acaba congelando a seiva das plantas, influenciando no crescimento e afetando a produtividade.

A geada forma uma camada de gelo sobre as plantas, depois o sol amplifica o efeito da radiação, queimando a parte verde das plantas. “Esse processo diminui a fotossíntese, diminuindo a produção”, comenta.

Suertegaray , diz que as perdas na região Sul, podem ser muitas, pois mesmo a geada sendo um fenômeno comum da natureza, que ocorre quando se formam camadas finas de gelo sobre as plantas ou outras superfícies lisas, principalmente nas regiões mais frias do país, esse fenômeno queima e mata grande parte dos cultivos atingidos, em especial as hortaliças, como couve, alface, cultivos de café, milho, cana-de-açúcar e as pastagens.

A massa de ar frio (de origem polar), a 3ª desse inverno, que traz benefícios para alguns e prejuízos para outros, ainda vai ser analisadas por profissionais que vão estimar um melhor planejamento para os produtores afetados.