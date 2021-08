Frio: idosos recebem cuidados especiais nas casas lares

O frio é intenso e vai permanecer por mais dias neste mês de agosto em Alegrete.

A reportagem entrou em contato com as três casas que cuidam de idosos aqui na cidade para ver como estão os cuidados, nesta época, com temperaturas beirando a zero grau.

No Residencial Geriátrico que fica no prolongamento do Bairro Renascer, a gestora Silvia Azeredo, informa que os idosos ( ambos os sexos) têm cuidados especiais nas baixas temperaturas,, já que idosos tem mais dificuldade de circulação e devido a isso mantêm as extremidades aquecidas com luvas meias grossa.

Residencial Geriátrico de Alegrete

– Tomar sol é fundamental, assim como os caldos quentes e hidratação com chás. Esta é uma das maiores casas da fronteira- oeste com 90 idosos e conta com uma equipe de 30 pessoas.

Residencial ´Geriátrico

Na Casa Lar do Idoso que assiste 54 idosos, do sexo masculino, se não está úmido e sem vento eles saem para o sol, pela manhã ou a tarde, com todos os cuidados com mantinhas e toucas, disse Ariane Rossi, auxiliar administrativa. A alimentação é reforçada com alimento quentes.

No Asilo São Vicente Paula que acolhe somente vovós, num total de 43, eles mantém cuidados redobrados neste frio. De acordo com Vanderli Polga, as vovó têm um aumento da oferta de vitamina C e alimentos quentes, como chocolates e chás.