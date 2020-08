Frio intenso-Secretaria mantém plantão social 24h para atender pessoas em situação de rua

Compartilhe











A partir desta sexta-feira, o frio será intenso na Região Fronteira Oeste. O tempo seco indica mínimas até negativas em Alegrete para o final de semana. A massa de polar permanece forte.

Devido a friagem dos próximos dias, a Secretaria de Promoção Social, Iara Caferatti, informa que vão manter o plantão social 24h. O objetivo é ajudar as pessoas em situação de rua que podem ir para a Casa de Passagem em frente a Santa Casa. O número do telefone é 991484037.

-A maioria tem casa, mas vivem nas ruas e com este frio devemos protegê-los, e para isso na Casa de Passagem podem fazer as três refeições e até pernoitar, embora não aceitem,considera. Eles também podem contar com o trabalho dos técnicos-psicólogos e assistentes sociais do CREAS.

A Secretaria trabalha em parceria com o SAMU Mental e CAPS AD, de onde muitos destas pessoas que estão nas ruas recebe acompanhamento.

A Secretária de Promoção Social continua com a campanha do agasalho. As doações estão na sala onde foi a antiga Junta Militar na Rua Demétrio Ribeiro. Que puder doar cobertas sempre será bem vindo

