Dispensa de trabalhadores se estabiliza na pandemia

Em cinco meses de pandemia, em razão do novo coronavírus, o balanço do Sindicatos dos Comerciários de Alegrete é de que agora a situação em relação à dispensa de trabalhadores está estável.

Mesmo com a bandeira vermelha, Elaine Muller, presidente do Sindicato, diz que apesar do horário reduzido podem atender e isso já ajuda o setor que vem de longa data com insegurança e vendas reduzidas.

Ela informa que os meses de abril e maio foram os piores em relação a demissões no comércio em Alegrete.

– Vimos muitas pessoas no centro da cidade, mas observamos que o movimento nas lojas não corresponde ao número de pessoas circulando e isso verificamos com os próprios empresários, comenta.

Pelo menos as demissões não estão acontecendo, salienta, até porque muitas lojas estão com número reduzido de trabalhadores, o necessário para funcionar, coloca Elaine Muller.

Um setor do comércio varejista que, praticamente não sentiu a pandemia foi o varejista da venda de material de construção. De acordo a Presidente do Sindicato dos Comerciários, eles nunca pararam de vender e o que dispensaram de pessoas no início, já estão reconduzindo aos postos novamente.