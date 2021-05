Frio permanece e semana termina com chuva em Alegrete

Compartilhe















Em Alegrete a previsão é de tempo seco e ensolarado até a quinta-feira (27). Na sexta-feira (28), a chuva retorna com acumulado em torno dos 25mm.

A temperatura mínima oscila em torno dos 7°C neste início de semana e a máxima não passa dos 21°C. No início da semana que vem, entre o domingo (30) e terça-feira (1º), há previsão de mínima na casa dos 3°C.

Choveu mais intensamente sobre o Rio Grande do Sul nos últimos sete dias, com acumulado acima dos 100 milímetros em municípios da Fronteira Oeste. A precipitação, no entanto, não foi bem distribuída e o acumulado em Alegrete foi de 56.6 registrado pelo CEMADEN.

Destaque para o frio neste início de semana, com mínimas próximas dos 5°C em boa parte do Estado nesta terça-feira (25). Hoje (24), a mínima registrada foi de 7ºC e a máxima não passa de 18. A semana terá máximas em torno de 23º C, já a mínima pula dos 7ºC para 13ºC na sexta em virtude da chuva.

Na sexta-feira (28), voltará a chover intensamente, embora as maiores precipitações alcancem a Metade Norte do Rio Grande do Sul. Além disso, na segunda-feira que vem (31), veremos a maior onda de frio do ano até o momento com mínimas entre 0°C e 2°C em boa parte do Estado.

Júlio Cesar Santos Foto: Angel Fábio Fonte: Somar e Metsul Meteorologia