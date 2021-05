Sesc prepara um Dia do Desafio com solidariedade e muita atividade física em Alegrete

Compartilhe















O Dia do Desafio está chegando e com ele o convite à prática de atividades físicas e também ao exercício da solidariedade.

No próximo dia 26 de maio, todos os gaúchos são chamados a praticar qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos e também a doarem roupas, alimentos não-perecíveis e principalmente caixas de leite para o Programa Mesa Brasil Sesc.

Os itens arrecadados serão distribuídos a instituições sociais cadastradas no Programa. Em Alegrete, uma diversificada programação será desenvolvida pela equipe do Sesc Alegrete.

Haverá arrecadação de leite das 8 às 20 h, as doações podem ser entregues nas Unidades Sesc Alegrete na Andradas e no Sesc Piscinas na Dr. Lauro. Entre as atividades já confirmadas está uma maratona de natação, desafio da academia, demonstração de aula de pilates (16h), atividades físicas com o Sesquinho (10 e 14h), essas duas atividades serão transmitidas pelo Facebook do Sesc Alegrete.

Ainda às 11h, de quarta-feira ocorre uma contação de história de um projeto realizado pela Uergs. Colcha de História terá transmissão via Facebook. A turma do Trilha Aventura vai mobilizar ciclistas a pedalarem durante o dia em vários partes da cidade e do interior.

Neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, novamente as atividades serão realizadas em formato on-line com transmissão pelas páginas do Sesc/RS e das Unidades Sesc no Facebook e Youtube. Opções de atividades para realizar dentro de casa como aulas da Academia On-line e da Iniciação Esportiva, Flashback da Maturidade Ativa e um bate-papo com o ex-líbero da Seleção Brasileira de Vôlei Serginho.

Realizado sempre na última quarta-feira de maio, o evento mobiliza todo o Continente Americano sobre a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental. No Brasil é coordenado pelo Sesc. Até 2019, o Dia do Desafio acontecia de forma presencial e com um formato de competição saudável entre dois municípios de mesmo porte populacional. O objetivo: mobilizar o maior percentual de pessoas. A partir de 2020, com a pandemia do Coronavírus as atividades migraram para o virtual com opções de atividades para fazer em casa.

