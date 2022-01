Share on Email

A internet transformou completamente o mundo! Trouxe benefícios na utilização das tecnologias com fácil acesso ao conhecimento, comunicação, negócios, na inclusão social e na criação de valores.



Desta forma e com os novos tempos, adquirir internet de qualidade tornou-se essencial para alavancar negócios e estar conectado com o mundo.

Fronteira Internet a ultra velocidade que avança fronteiras



A Fronteira Internet é uma empresa que acompanha a evolução! Um provedor de internet fibra óptica residencial e empresarial, inaugurada em 8 de março de 2012 na cidade de Quaraí/RS (Matriz), nascia com o objetivo de proporcionar aos quaraienses, internet de qualidade, com contratação rápida e sem burocracia.



Com a ótima recepção da comunidade e com a demanda nos negócios, foi visto que seria possível oferecer os serviços nas cidades da região.

Atualmente, a Fronteira Internet possui filiais nas cidades de Santana do Livramento, Barra do Quaraí, Uruguaiana, Itaqui e Alegrete, sempre primando oferecer internet de qualidade para as cidades que os acolhem.



Além de oferecer uma conexão estável e ultra veloz, os serviços incluem suporte técnico presencial, buscando disponibilizar o melhor atendimento aos clientes e com uma central de atendimento 0800 001 5520, equipe técnica qualificada, que atende a todas as cidades de forma personalizada e ágil.

Fronteira Internet a ultra velocidade que avança fronteiras



Em Alegrete, o sucesso é tanto que já somam duas filiais, localizadas em dois endereços:



Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;



Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.



Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!