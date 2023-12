Fuga no Presídio de Santiago: dois criminosos já foram recapturados

O trio, de fora do Município, cerrou uma grade e teve acesso ao telhado. Com o barulho das fortes da rajadas de vento a fuga não foi percebida, porém via sistema de monitoramento e alarma os policiais penais entraram em ação na hora e deram início, ainda de madrugada, as diligências para identificar os fugitivos e localizá-los.

Buscas foram realizadas ao longo da sexta e até o começo da noite, dois foragidos foram recapturados. Jonas Escobar da Silva (foto do meio) foi preso no começo da tarde e Cléberson Rodrigues Barbosa (foto da esquerda) no final da tarde em ação conjunta da Polícia Penal com a Brigada Militar. Ambos estavam escondidos em meio ao mato na localidade de Boqueirão, na região da RSC 377, no interior de Santiago.

As buscas continuam com o objetivo de capturar o terceiro foragido, Éverton Schmidt Padilha. Caso alguém tenha visto o criminoso, pode acionar os telefones 190 da BM, 197 da Polícia Civil ou 3251-2710 do Presídio.

Foto e informação : Blog Rafael Nemitz / NP Expresso