Confira as regras de pagamento de pedágios nas rodovias do RS

E algo presente na maior parte da rotina dos motoristas que pegam a estrada neste período são os pedágios e suas particularidades, como tarifas diferenciadas e métodos de pagamento.

A própria CCR ViaSul, concessionária que administra as principais rodovias que ligam a capital ao interior e ao Litoral Norte, possui quatro formas distintas de pagamento das tarifas, sendo uma delas, o vale-pedágio, voltado apenas para transportadores de carga.

Conforme a empresa, há o pagamento manual, realizado a partir de cédulas e moedas; o pagamento semi-automático, feito por aproximação de cartões de crédito ou débito nas máquinas disponibilizadas pela CCR ViaSul em totens sem atendentes; e o pagamento automático, realizado através das tags fixadas pelos motoristas nos para-brisas de seus veículos.

A Rota de Santa Maria, consórcio que administra a RSC 287, divulga como forma de pagamento o vale-pedágio, cartão de crédito e débito, além do pagamento automático por tag. O mesmo vale para a Ecosul, que administra as rodovias federais da região Sul, ligando Pelotas e Rio Grande ao restante do estado. Confira abaixo o preço das tarifas em cada pedágio.

CCR ViaSul

BR 101 – Três Cachoeiras – km 35,3

Veículo de passeio: R$ 5,80

Veículo comercial (por eixo): R$ 5,80

Motocicleta: R$ 2,90

BR 290 (freeway) – Santo Antônio da Patrulha – km 19,4

Veículo de passeio: R$ 5,80

Veículo comercial (por eixo): R$ 5,80

Motocicleta: R$ 2,90

Ecosul*

BR 116 – Pelotas – km 510

Veículo de passeio: R$ 15,20

Veículo comercial (por eixo): R$ 15,20

Motocicleta: isento

Rota de Santa Maria

RSC 287 – Taquari – km 47