Prefeitura encaminha contratação de empresa para preparar e executar o concurso público em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O procedimento, de acordo com o disposto na Lei Federal 14.133/2021, em seu artigo 82, e no Decreto Municipal 114/2023, visa atender às demandas administrativas do município.

Objetivo e abrangência da licitação

A licitação, definida no Termo de Referência, concentra-se na contratação de uma empresa que forneça recursos materiais e humanos para a realização completa das atividades relacionadas à elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, bem como toda a logística necessária para a execução do concurso público. Este abrange cargos de provimento efetivo, totalizando 83 diferentes posições no quadro permanente da Prefeitura de Alegrete.

Confirmada segunda edição da Copa RS de Futebol Amador em 2024

Detalhes dos cargos e provas

Os serviços contratados incluem planejamento, organização e execução de um amplo concurso público, abrangendo provas objetivas, práticas e de títulos. Os cargos variam desde Acompanhante Terapêutico até Zootecnista. A empresa selecionada será responsável por assegurar que todas as atividades descritas no Termo de Referência sejam executadas conforme os padrões estabelecidos.

Moisés Fontoura assume o Legislativo com plenário lotado

Classificação dos bens e justificativa

Os bens objeto da licitação são classificados como comuns, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal 125/2023. A justificativa para a realização do concurso público é respaldada pela Constituição Federal, que estabelece a necessidade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargos públicos, ressalvando nomeações específicas. A meta é recrutar e selecionar candidatos qualificados e habilitados, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados pela prefeitura.

Juiz Rafael Echevarria Borba completa 4 anos na Comarca de Alegrete com números expressivos

Seleção transparente e democrática

A contratação de uma empresa especializada em concurso público é destacada como imperiosa devido à especificidade do certame e às diversas variáveis que influenciam no processo seletivo. O concurso público é visto como a forma mais democrática e legítima de recrutar os melhores profissionais, proporcionando oportunidades iguais a todos os participantes. Este processo atende aos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e eficiência, além de promover a moralidade no serviço público.

Abaixo, segue a relação detalhada dos cargos e o número de vagas disponíveis:

Acompanhante Terapêutico: 02 vagas + Cadastro Reserva (CR)

Administrador: 01 vaga + CR

Agentes do PIM/Visitador: 03 vagas + CR

Agentes de Redutor de Danos: 03 vagas + CR

Agente Administrativo: 13 vagas + CR

Agente de Fiscalização: 04 vagas + CR

Arquiteto: Cadastro Reserva (CR)

Arquivista: Cadastro Reserva (CR)

Atendente: 10 vagas + CR

Assistente Social: 03 vagas + CR

Auxiliar de Saúde Bucal: 03 vagas + CR

Borracheiro: 01 vaga + CR

Biblioteconomista: Cadastro Reserva (CR)

Biólogo: Cadastro Reserva (CR)

Bioquímico: Cadastro Reserva (CR)

Contador: 02 vagas + CR

Cozinheiro: 13 vagas + CR

Desenhista: Cadastro Reserva (CR)

Economista: 01 vaga + CR

Educador Físico: 01 vaga + CR

Eletricista: 02 vagas + CR

Eletricista Mecânico: 01 vaga + CR

Enfermeiro: 02 vagas + CR

Engenheiro Agrônomo: 01 vaga + CR

Engenheiro Civil: 01 vaga + CR

Engenheiro Florestal: Cadastro Reserva (CR)

Engenheiro de Trânsito: Cadastro Reserva (CR)

Especialista em Educação Especial: 01 vaga + CR

Especialista Professor de Libras: 01 vaga + CR

Especialista em Educação Supervisão Escolar: 01 vaga + CR

Especialista em Educação Orientador Educacional: 01 vaga + CR

Farmacêutico: 01 vaga + CR

Fiscal sanitário: 02 vagas + CR

Fisioterapeuta: Cadastro Reserva (CR)

Fonoaudiólogo: 01 vaga + CR

Gari: 04 vagas + CR

Geógrafo: Cadastro Reserva (CR)

Geólogo: Cadastro Reserva (CR)

Guarda Municipal: 10 vagas + CR

Intérprete de Libras: 02 vagas + CR

Mecânico: 02 vagas + CR

Médico do Trabalho: Cadastro Reserva (CR)

Médico Veterinário: 02 vagas + CR

Monitor para Aluno Especial/Deficiente: 01 vaga + CR

Nutricionista: 01 vaga + CR

Odontólogo: Cadastro Reserva (CR)

Operador de Máquinas: 04 vagas + CR

Operário: 05 vagas + CR

Professor I – Educação Básica: Professor de Educação Infantil: 12 vagas + CR

Professor I – Educação Básica: Professor de Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 14 vagas + CR

Professor II – Matemática – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 11 vagas + CR

Professor II – Ciências Biológicas – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 06 vagas + CR

Professor II – Português/Literatura – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 04 vagas + CR

Professor II – Arte – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ciências Biológicas – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ciências Sociais/Sociologia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Ensino Religioso – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Educação Física – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Filosofia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Espanhol – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Física – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Geografia – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – História – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Inglês – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Professor II – Química – Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 01 vaga + CR

Psicólogo: 03 vagas + CR

Psicopedagogo: 04 vagas + CR

Soldador: 02 vagas

Técnico em Contabilidade: 06 vagas + CR

Técnico de Controle Interno – Contador: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Administrador: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Economista: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Controle Interno – Assistente Jurídico: Cadastro Reserva (CR)

Técnico de Enfermagem: 08 vagas + CR

Técnico de Informática: Cadastro Reserva (CR)

Técnico em Agropecuária: Cadastro Reserva (CR)

Técnico em Prótese Dentária: 01 vaga

Técnico em Saúde Bucal: 02 vagas + CR

Técnico em Segurança do Trabalho: 01 vaga

Terapeuta Ocupacional: Cadastro Reserva (CR)

Tesoureiro: 01 vaga

Turismólogo: 01 vaga + CR

Zootecnista: Cadastro Reserva (CR)