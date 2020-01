Funcionária de casa noturna é presa acusada de envolvimento em assalto ao estabelecimento

Mulher, de 34 anos, acusada de ter envolvimento no assalto à casa noturna Balada Boa foi presa no último dia 30 pela Polícia Civil.

Ela teria sido a responsável por facilitar a entrada dos dois assaltantes no local. Eles chegaram de moto no estabelecimento noturno, na madrugada no dia 4 de dezembro. A ação coordenada pelo Delegado regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto, através do setor de investigação realizou um intenso trabalho até chegar na prisão da acusada. Ela trabalhava na Casa Noturna há muitos anos, era uma das pessoas de confiança da proprietária.

Depois de ser ouvida, a mulher foi conduzida ao Presídio Estadual de Alegrete onde está à disposição da Justiça.

Relembre o assalto:

Na madrugada da última quarta-feira(4), uma casa noturna em Alegrete foi assaltada.

Dois indivíduos chegaram em uma moto no local. Um deles ficou no veículo e o outro desceu de capacete e com uma arma em punho. Ele adentrou o estabelecimento comercial e exigiu que a pessoa que estava no caixa colocasse o dinheiro em uma mochila. Depois de pegar o valor, pouco mais de mil reais, a dupla fugiu. Ninguém ficou ferido. O fato aconteceu por volta das 3h.