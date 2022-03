Funcionário morre e outro fica ferido durante manutenção de rede elétrica

Share on Email

Um trabalhador de empresa que fazia manutenção da rede elétrica em Tramandaí, no Litoral Norte, morreu na manhã desta quinta-feira (10) durante a queda de um poste. Um outro funcionário que estava junto ficou ferido e foi encaminhado para hospital da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados para atender a ocorrência. O local fica nas margens da RS-030, próximo ao posto do CRBM na via. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil também foram chamados. O objetivo é iniciar o trabalho de identificação das causas do acidente.

O trabalhador que morreu tem 38 anos e sofreu um traumatismo craniano. O colega, que também estava no poste fazendo a manutenção da rede elétrica, foi encaminhado inconsciente para o hospital e com ferimentos nas pernas.

Os nomes deles, bem como da empresa onde trabalhavam, não foram divulgados.

Fonte: Gaúcha/ZH