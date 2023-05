Os veículos que se envolveram no acidente foram um furgão MB/Sprinter com placa de Alegrete, conduzido por um homem de 63 anos, que não sofreu ferimentos; um T-Cross com placa de Nova Santa Rita, conduzido por uma mulher de 57 anos, que tinha como passageiros um homem de 82 anos e duas mulheres de 88 e 82 anos, todos com lesões graves.

As vítimas, que eram moradoras de Nova Santa Rita, foram socorridas e removidas pelos Bombeiros e pelo SAMU ao Hospital São Patrício. Os outros veículos envolvidos no acidente foram uma Amarok com placa de Uruguaiana, conduzida por um homem de 49 anos, que não se feriu, e uma Strada com placa de São Borja, conduzida por um homem de 47 anos, também sem ferimentos.

De acordo com informações levantadas pelos policiais, o acidente ocorreu em um trecho da estrada que estava em obras, e os veículos estavam parados quando o caminhão furgão colidiu na traseira do T-Cross, causando o engavetamento.

Os condutores dos veículos envolvidos foram submetidos a testes de bafômetro, que tiveram resultados negativos para a ingestão de álcool. Após o atendimento à ocorrência, os veículos foram removidos para o depósito do Detran.