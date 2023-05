Peão de Alegrete vive um grande momento no circuito de rodeios em São Paulo

Share on Email

Com 31 anos, Cilso é natural de Alegrete, mas há seis anos reside em São Paulo, na cidade de Atibaia. Ele entrou em contato com o Alegrete Tudo para contar um pouco da sua história e dos seus feitos como peão de rodeio.

Cilso possui uma vasta experiência em montaria, com 13 cursos realizados, incluindo 12 com o campeão brasileiro Edmundo Gomes e um com o campeão mundial Adriano Morais. Ele participa de rodeios profissionais há 5 anos e já acumula diversas conquistas, como o título de campeão na cidade de Amparo (SP), onde ganhou uma moto.

Além disso, foi finalista em Bragança Paulista, Morungaba (SP) e Havanhandava (SP), conquistou o segundo lugar em Sumaré (SP), Paulínia (SP) e Hindaiatuba (SP), entre outros. Recentemente, o alegretense participou da Festa do Peão de Franco da Rocha, onde foi destaque ao fazer a melhor nota do rodeio na noite de sábado e, na final no domingo, ficou em segundo lugar. Como prêmio recebeu um valor em dinheiro.

Cilso tem um grande sonho: representar Alegrete fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ele pretende continuar se dedicando aos rodeios profissionais e aprimorando suas habilidades na montaria, com o objetivo de levar o nome da cidade de origem para outros lugares do mundo.

Com sua determinação e perseverança, Cilso Bairros Marzullo Junior é um exemplo inspirador para todos aqueles que desejam alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Ele é um verdadeiro representante da cidade de Alegrete e um orgulho para todos os conterrâneos.