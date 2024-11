Furto de agrotóxicos no interior de São Francisco de Assis

Informações indicam que dois veículos teriam participado da ação. Após o furto, um caminhão baú, com placas de Caçapava do Sul, usado no transporte, atolou próximo ao acesso à RSC-377. Os criminosos o abandonaram e possivelmente fugiram em outro veículo. Até o momento, não há registro de roubo do caminhão utilizado no transporte.

Os defensivos furtados estão dentro das normas, com procedência comprovada por notas fiscais. O proprietário dos agrotóxicos está na delegacia de Santiago para registrar o furto qualificado.

Informações: NP Expresso