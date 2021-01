Furto de auxílio emergencial envolve duas ex-amigas

Compartilhe















Mulher alega que foi furtada pela amiga após uma desavença. Segundo Boletim Policial, a vítima disse aos policiais que, em dezembro, solicitou que a suspeita fizesse o cadastro do aplicativo da Caixa Tem para que a mesma pudesse receber o auxílio emergencial de R$ 600,00. Porém, a amiga teve uma desavença com a mãe da vítima. Mas a mesma saiu em defesa da sua progenitora e a situação ficou complicada com a suspeita que informou que a mulher não teria direito ao Auxílio Emergencial.

A amiga teria realizado uma compra no valor de R$600,00 e outra de R$ 300,00 com o valor da vítima, pois, no momento em que fez o cadastro ficou com todos os dados dela. A suspeita emprestou o aparelho celular para baixar o aplicativo já que a vítima não tem um telefone compatível. A mulher soube do suposto golpe em razão de ter recebido o extrato do banco.