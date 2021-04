Furtos na cidade e interior somam mais 30 mil reais

Compartilhe















Empresa tem prejuízo de 6 mil reais ao ter objetos furtados do pátio.

Nesta semana, ao chegar no trabalho, o responsável percebeu que havia falta de alguns objetos. De acordo com o boletim de ocorrência, foram levados pneus, baterias e bomba injetora. O homem destacou que há cerca e nada foi danificado. Também há câmera de videomonitoramento na empresa ao lado que pode auxiliar na identificação de quem teria entrado no pátio da empresa que fica localizada na Avenida Assis Brasil.

O proprietário não tem suspeitos e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Um outro B.O. feito de furto também resultou em grande prejuízo à vítima.

O fato ocorreu no interior do Município na localidade de Vacacaí. Conforme ocorrência do proprietário, foram levados equipamentos responsáveis pelo abastecimento de água da barragem até a lavoura. O total em valores equivale a mais de 25 mil reais de equipamentos elétricos furtados. O registro também foi realizado nesta semana.