EMEI Euclides Lisboa realiza I Feira Virtual do Livo

A EMEI Dr. Euclides Lisboa realizou, de 20 a 23 de abril, a primeira edição da Feira Virtual do Livro, com intuito de conscientizar famílias sobre a importância do ato de ler e de interagir com histórias e livros, juntamente com as consequências positivas que estas práticas têm no desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância.

Durante a feira compartilhamos histórias via Whatsapp, lives de contação de histórias através Google Meet, dicas, bate-papos, atividades, oficinas e outras ações com o objetivo de gerar conhecimento, relacionamento, interação. O evento contou com a participação das professoras e contadoras de Histórias Michelle Suarez, Tatiane Quintana e Ana Lúcia Vargas.