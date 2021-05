Gabinete de Crise do RS confirma Alertas para a nossa região

Compartilhe















O governo gaúcho, por meio do Gabinete de Crise, confirmou nesta quinta-feira, 20, a emissão de três dos quatro novos Alertas do Sistema 3As de Monitoramento sugeridos pela equipe técnica do GT Saúde. Com isso, a região de Uruguaiana, a qual está inserido o município de Alegrete e as regiões de Palmeira das Missões e Santa Rosa serão comunicadas ao longo do dia sobre a necessidade de adotar medidas para conter o avanço da pandemia.

Essas três regiões já haviam recebido Avisos da equipe técnica estadual na última terça-feira, 18 e, devido à piora em indicadores da pandemia, o entendimento do governo foi pela necessidade de formalizar o pedido para que as regiões Covid passem para a Ação. As regiões terão 48 horas para se reunirem e apresentarem suas medidas. Os comunicados serão feitos oficialmente durante o dia, e o prazo só começa a contar após todas serem informadas.

“Certamente faremos um plano regional e ser forem necessárias medidas de restrições serão tomadas. O importante é que a população não relaxe os cuidados, que inclusive redobre as medidas de precauções”, ressaltou o prefeito Márcio Amaral. “Podemos sim estar diante de um crescimento de casos, mas vamos trabalhar ainda mais duro”, disse.

