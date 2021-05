Homem, de 27 anos, é assassinado no bairro Macedo

Compartilhe















Na noite de quarta-feira(19), por volta das 23h 45min, Alegrete registrou mais um homicídio no ano de 2021.

Conforme informações, um homem de 27 anos, com antecedentes criminais, foi encontrado caído em via pública, no bairro Macedo.

Segundo ligações para o 190, foram ouvidos três disparos de arma de fogo e, na sequência o indivíduo caído. Ele foi identificado como Maicon Douglas Abreu Bairros, com o apelido de Malvadeza.

Informações preliminares dão conta de um ferimento que o acertou nas costas. O homem morreu no local e o óbito foi confirmado pelo SAMU.

A Brigada Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local.

O autor não foi identificado, até o momento.