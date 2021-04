Gabinete do Deputado Sanderson anuncia recursos para poços artesianos em Alegrete

Compartilhe















O assessor do Deputado Federal, Ubiratan Sanderson, alegretense Alexandre Machado, informa que o gabinete do Deputado anunciou a liberação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional de recursos para Alegrete.

O valor de 250 mil reias será destinado a construção de poços artesianos no interior do Município nas localidades do Angico, Rincão do 28, Pinheiros e assentamento Novo Alegrete. Essas localidades sofrem com abastecimento de água em épocas de estiagem, principalmente no verão.

Em muitas ocasiões quando famílias ficam sem água, um caminhão pipa da Defesa Civil de Alegrete precisa se deslocar ao interior para garantir o abastecimento.

O Deputado também anunciou recursos para obras de sanitários para a educação infantil da EMEB Honório Lemes.

Vera Soares Pedroso