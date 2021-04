Alegretense, foragido da justiça catarinense, é preso pela BM na Zona Leste

Compartilhe















Foragido de Santa Catarina foi preso pela Brigada Militar de Alegrete, na Zona Leste.

Conforme informações de populares aos policiais, tudo indica que o homem de 35 anos estaria cometendo furtos, na região que foi preso, devido às características que levaram os policiais a abordá-lo e, desta forma, constataram que ele estava com um mandado de prisão em aberto. O alegretense que residia em Santa Catarina e foi preso naquele estado por furto, saiu de dispensa do sistema prisional e retornou a Alegrete.

Por esse motivo, ao não retornar no prazo determinado, passou a ser considerado foragido.

Na ocorrência de ontem(12), os policiais militares foram acionados no bairro Promorar, devido a um furto em residência. Durante a realização do boletim, a sala(190), recebeu denúncias que o suspeito estaria em uma rua, em via pública, nas próximidades do local que a guarnição se encontrava.

Os PMs iniciaram buscas e o localizaram. Com ele, não havia produtos e nada ilícito, contudo, na consulta do Sistema da Polícia, foi constatado o mandado de prisão. Levado à delegacia de Polícia foi determinado que ele fosse encaminhado até o sistema prisional em Santa Catarina.

O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, no bairro Promorar.