Dandara, a pequena ativista engajada na luta contra o racismo

Uma desenvoltura e segurança admiráveis para uma menina de sete anos. Assim é a pequena Dandara Carvalho Farias, filha da pedagoga alegretense Lívia Carvalho Alves Farias.

De uma família engajada em lutas sociais e contra o racismo, a pequena tem surpreendido a mãe Lívia, a avó Sandra e todos da família ao fazer leituras de obras que enfocam o tema. O ativismo da criança está no Instagram.

Em sua última postagem Dandara fez a leitura do livro de Koumba e o Tambor Diambê de Madu Costa com desenhos de Rubem Filho contra o Racismso.

-É urgente que nossas crianças possam ampliar os seus conhecimentos com vocabulários de várias raças e culturas .Ela aprendeu a ler livros, há pouco tempo, mas desde que nasceu contamos histórias para ela, salienta a mãe.

A mãe Lívia Carvalho conta que desde a sua faculdade de Pedagogia tinha o desejo de uma filha, mas, somente em seus sonhos à época. E, nessa iniciativa dela, não imaginava ela falar para outras crianças. A minha pequena está se saindo muito bem para orgulho de todos nós. E isso se torna uma realidade com a parceria da assinatura de livros infantis do @clubinhoere. Ela sempre recebe jogos pedagógicos e material sobre a cultura Afro desse clube, diz a mãe.

Antes da pandemia, Lívia, que é alegretense e alfabetizadora, sempre junto com a filha ia para bairros de Porto Alegre, onde vive com a família, para ministra aulas de forma voluntária. Os autores das obras já repostaram as postagem da menina em suas redes sociais.

A avó Sandra Carvalho, que vive em Alegrete, relata o orgulho da neta que está recebendo o melhor ensinamento e sabendo o que realmente importa para a vida. É desde pequeno que devemos plantar as melhores sementes em nossas crianças, e minha família tem este maravilhoso viés de buscar e promover a igualdade e os direitos sociais a todos, destaca.

O endereço no Instagram é @dandara.e.mamae

Veja abaixo, no link, uma de suas intervenções.

https://www.instagram.com/dandara.e.mamae/

Vera Soares Pedroso