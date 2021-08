Centro de Equoterapia de Alegrete – CEAL

• Na sessão ordinária de segunda-feira (9 de agosto), o vereador Vagner Fan, no espaço regimental pediu aos colegas vereadores e Presidente da casa para que recebessem o Centro de Equoterapia de Alegrete – CEAL, uma entidade filantrópica sem fins lucrativos.

A Senhora Maria Baldissera Pereira – Presidente do Centro, durante a sessão explicou que por tratar-se de uma atividade que não visa lucros, ela sobrevive com a ajuda dos sócios e colaboradores. Porém, nos últimos tempos os problemas enfrentados tem prejudicando o andamento das atividades e atendimento que integra as áreas da saúde, educação e equitação para o desenvolvimento psicológico e social de pessoas com deficiência.

Estação Férrea

• Na quarta-feira (11 de agosto), através de uma transmissão pela página do Portal Alegrete Tudo, Fan destacou sua preocupação com prédio da Estação Férrea, um dos pontos turísticos de Alegrete que, atualmente encontra-se em deterioração, abrigando usuários de drogas, sendo depósito de lixo e tornando-se um perigo constante aos moradores próximos do local.

Gabinete em movimento do vereador Vagner Fan

É certo que constam projetos de ex-alunos da UNIPAMP para a revitalização do local.O vereador pede providências aos órgãos competentes.

Projetos Tecnológicos

• Reunião na Câmara Municipal online com a Frente Parlamentar da Inovação – CITA dando destaque aos projetos tecnológicos para a cidade.

• No plenário, foi realizada uma reunião híbrida da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação com a participação da UNIPAMPA, PampaTec, Instituto Federal Farroupilha, Técnicos e empresas ligadas à área tecnológica.

Gabinete em movimento do vereador Vagner Fan

Coordenada pelo vereador Vagner Fan, Presidente da Frente Parlamentar, a reunião teve a participação de Emerson Rizzatti – coordenador da Incubadora PampaTec que apresentou o case “Transformando Ideias em Negócios de Sucesso”.

Aline Menezes Kunz