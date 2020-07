GAPAA consegue medicação controlada para pacientes com autismo

Compartilhe









A luta pelo atendimento a pacientes com autismo em Alegrete é diária. E neste meio está a mãe de uma menina com a síndrome, Ana Brasil, que abraçou a causa e trabalha pelos outros que precisam desta atenção.

A conquista agora é em relação a medicação que deve ser usada por crianças e jovens com autismo em Alegrete.

Ela conseguiu a parceria de um laboratório para que o medicamento Rispiridona-1mg possa ser entregue a quem realmente não tem condições.

O trabalho teve a determinante participação do psiquiatra, Dr João Witt, que assinou, porque era necessário um profissional junto ao laboratório para que o medicamento chegue em seu consultório. Depois, a presidente do GAPAA pega a medicação e cadastra os pacientes para depois ser entregue.

-O médico foi empático e sensível à nossa luta, destacou Ana, porque tem familias que sofrem por não ter condições nem mesmo do diagnóstico e temos que ajudar

Em Alegrete, de acordo com Ana, existem mais de 300 pessoas com a síndrome do espectro Autista.