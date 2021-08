GAPAA e vereadores cobram da Saúde médico neuropediatra pelo SUS

A presidente do GAPAA, Ana Brasil, juntamente com os vereadores Glênio Bolsson, Luciano Belmonte, Fábio Perez, Ênio Santos, Itamar Rodrigues e Luciano Belmonte (PP) se reuniram, neste dia 13, com a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, para tratar sobre a saída do médico neuropediatra que atendia, pelo SUS, em Alegrete.

O médico que vinha da cidade de Dom Pedrito, de 15 em 15 dias, e atendia pelos SUS pacientes com autismo e outras comorbidades no ramo da neuropediatria deixou de atender esta semana. A decisão do médico, de acordo como a presidente do GAPAA, foi motivada pela forma como eram agendadas e encaminhadas as consultas. Ela relata que havia desencontro de horário de marcação das consultas e a ficha do médico e isso foi desgostando o profissional, colocou Ana Brasil. – Houve casos de darem preferências a pacientes e desorganizavam a agenda do médico, salienta.

Reunião na saúde com GAPAA e vereadores

Na reunião foi colocado que a Prefeitura tem que buscar uma solução o mais rápido possível, porque existem muitos agendamentos na espera e as famílias, a maioria, sem condições precisam desse profissional, diante do aumento de crianças e jovens com autismo e com outras relativas a saúde mental.

– Nós vamos continuar lutando e queremos tentar conversar com o Dr Flávio Cardoso para que ele repense e volte a atender pelo SUS, aqui em Alegrete, já que temos muitas famílias que dependem desse serviço e não tem como pagar particular, atesta Ana Brasil.

A Secretaria Haracelli Fontoura disse que vai dar andamento às tratativas para tentar que outro médico nessa especialidade venha atender aqui em Alegrete. Uma das saídas será encaminhar os pacientes para atendimento fora domicílio.