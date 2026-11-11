Garanta seu lugar: festa de 10 anos da Musical Ibaldo terá Banda Leblon e renda beneficente

No dia 19 de novembro, a Musical Ibaldo comemora seus 10 anos de trajetória em Alegrete com uma grande celebração no Clube Casino, às 20h30. Uma noite que promete reunir música, emoção, encontros e, principalmente, solidariedade.

Mais do que comemorar uma década de conquistas, a festa terá um propósito especial: será um evento beneficente, com o lucro revertido à SOFIAL, que fará a doação dos recursos ao Banco de Leite da Santa Casa de Alegrete.

Assim, cada mesa adquirida representa muito mais do que a oportunidade de participar de uma noite especial. É também uma contribuição para uma causa que faz a diferença na vida de bebês e famílias atendidas pela instituição.

A programação contará com a Banda Leblon, em uma noite preparada para celebrar a música e reunir alunos, familiares, amigos, parceiros e toda a comunidade.

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Ao longo de dez anos, a Musical Ibaldo construiu uma história que ultrapassa o ensino musical. Hoje, é referência regional, com loja de instrumentos e acessórios, serviços de luthieria e uma escola que atende mais de 150 alunos em mais de 15 modalidades de instrumentos musicais e técnica vocal.

A empresa também desenvolve projetos sociais que levam a música a hospitais, instituições de longa permanência, escolas públicas e serviços de saúde, reafirmando seu compromisso com a comunidade.

Agora, a comemoração dos dez anos ganha um significado ainda maior ao unir duas forças transformadoras: a música e a solidariedade.

E atenção: as vendas estão chegando à reta final e ainda restam mesas disponíveis! Como as mesas são marcadas, os participantes podem escolher seus lugares no momento da compra. É a oportunidade de reunir amigos, organizar a família e garantir presença nessa noite que promete ficar na memória de Alegrete.

Os valores do primeiro lote são:

Adultos: R$ 80

Alunos da Musical Ibaldo: R$ 60

Crianças de 3 a 12 anos: R$ 60

Crianças menores de 3 anos: entrada gratuita.

No dia 19 de novembro, cada encontro terá uma história, cada música terá uma emoção e cada mesa terá um propósito.

Garanta sua mesa, convide quem você gosta e venha celebrar os dez anos da Musical Ibaldo. Sua presença também pode ajudar a transformar vidas! Mais informações: (55) 98445-2710.

Musical Ibaldo: 10 anos fazendo história através da música e, agora, também fazendo a diferença por meio da solidariedade. ❤️

A celebração conta com o apoio do Hotel Alegrete (@hotelalegrete), SOFIAL (@sofial.alegrete) e Portal Alegrete Tudo (@portalalegretetudo).