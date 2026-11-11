Sindihotel-RS reúne associados em encontro sobre relações trabalhistas, inovação e desafios do setor hoteleiro

Evento realizado em 9 de novembro contou com palestras sobre legislação trabalhista, inteligência artificial, reforma tributária e gestão dos meios de hospedagem.

O Sindihotel-RS promoveu, no dia 9 de novembro, um encontro especial com seus associados, reunindo representantes do setor hoteleiro e especialistas para uma programação voltada à atualização profissional, à troca de experiências e ao debate de temas importantes para os meios de hospedagem.

As atividades tiveram início com uma visita dos participantes ao espaço do Lab Fecomércio-RS, proporcionando um momento de integração, relacionamento e aproximação entre os associados.

Na abertura oficial, o presidente Manuel Suárez, acompanhado de integrantes da diretoria do Sindihotel-RS, apresentou as principais ações e iniciativas desenvolvidas pela entidade ao longo de 2026, destacando o trabalho realizado em defesa dos interesses do setor e o compromisso com o fortalecimento da atividade hoteleira.

Entre os participantes esteve Adão Ramos, vice-presidente do Sindihotel-RS, que prestigiou o encontro acompanhado dos filhos, Adão Júnior e Jéssica Ramos. A presença da família também marcou o momento de integração e confraternização entre representantes da entidade e associados.

A programação técnica contou com palestras de especialistas que abordaram questões jurídicas, trabalhistas, tributárias e tecnológicas, trazendo informações e orientações relevantes para a gestão dos empreendimentos hoteleiros.

A advogada Lucia Ladislava Witczak, sócia do escritório Flávio Obino F° Advogados Associados e assessora jurídica do Sindihotel-RS, abriu a sequência de apresentações com a palestra “A força da convenção coletiva após a aprovação da escala 5×2 (EC 141/2026) e sua aplicação nas escalas de serviço”. A exposição trouxe reflexões sobre as relações trabalhistas, a importância das convenções coletivas e seus possíveis impactos na organização das jornadas e escalas de serviço dos meios de hospedagem.

Na sequência, a advogada Iris Vidaletti, integrante do Núcleo Jurídico Trabalhista da Fecomércio-RS, apresentou o tema “Do check-in ao check-out jurídico: boas práticas trabalhistas para meios de hospedagem”. A abordagem destacou aspectos importantes da legislação trabalhista e os cuidados necessários para uma gestão adequada das relações de trabalho no segmento hoteleiro.

A inovação e o uso de novas tecnologias também tiveram espaço na programação. Gelson Junqueira, coordenador de Desenvolvimento de Negócios da Fecomércio-RS, conduziu a palestra “Reserva confirmada. Cliente conquistado? O papel da IA na experiência antes e depois da hospedagem”. Durante a apresentação, foram exploradas as possibilidades de aplicação da inteligência artificial no relacionamento com os clientes e na qualificação da experiência dos hóspedes antes, durante e após a estadia.

Encerrando a programação, a advogada tributarista da Fecomércio-RS, Sabrina Zarpelon, abordou a reforma tributária e o processo de adequação da tarifa de água para os meios de hospedagem. A apresentação trouxe esclarecimentos sobre as mudanças e seus reflexos para as empresas do setor, contribuindo para ampliar o entendimento dos participantes sobre questões que impactam a gestão dos negócios.

Ao reunir profissionais, dirigentes e especialistas de diferentes áreas, o encontro proporcionou um espaço de atualização e compartilhamento de conhecimentos sobre assuntos diretamente relacionados à realidade dos empreendimentos hoteleiros.

Além de debater desafios e apresentar informações sobre legislação, tributação e inovação, a iniciativa reforçou a importância da atuação do Sindihotel-RS junto aos seus associados, fortalecendo o relacionamento institucional e incentivando a construção conjunta de soluções para o desenvolvimento do setor.

O encontro reafirmou o compromisso da entidade com a representatividade, a informação e a valorização dos profissionais que atuam nos meios de hospedagem.