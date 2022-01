Share on Email

Um gari encontrou e devolveu o dinheiro que estava em uma sacola que foi jogada no lixo por engano em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso ocorreu na terça-feira (4). A sacola estava no Centro de Reciclagem do município, onde Wesley Moraes trabalhava.

“A gente procurou, encontrou o dinheiro e avisou o dono”, conta Moraes.

O dono era o aposentado José Roque de Lima, 56 anos. Eram cerca de R$ 4 mil que seriam usados para pagamento de suas contas do mês.

“É muita gratidão que tenho por todos”, disse Lima.

Por volta das 9h30 de terça, Lima, que mora na Rua Bruno Werner Stork, no bairro Canudos, colocou a sacola onde guardava o dinheiro junto com outras, onde estava armazenado lixo.

Por engano, levou ela junto com as outras para fora de casa, onde foram recolhidas por um caminhão. Quando percebeu o engano, foi até a central de lixo, mas não encontrou a sacola.

“Eram minhas economias para pagar meus boletos. Quando me dei conta, peguei a moto e vim até a central de lixo, mas não encontrei o dinheiro”, disse.

A alternativa foi buscar os recicladores. O Centro de Reciclagem de Novo Hamburgo fica no bairro Roselândia, a 14 km da rua onde o aposentado mora.

Foi lá que o gari Wesley Moraes encontrou a sacola com o dinheiro. “Quando chegou o caminhão, falaram que era de Canudos, onde o lixo tinha sido recolhido por volta das 10h”, relata o gari.

O dinheiro foi devolvido logo após.

