Garoto alegretense desponta no velocross gaúcho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um adolescente está se destacando no velocross. Atualmente, ele está participando de campeonatos e vem se destacando cada dia mais, destaca a avó Magáli Monego.

O alegretense Lorenzo Power Monego, atualmente com 12 anos, começou no esporte ainda muito pequeno e está representando Alegrete no Velocross.

A avó disse que tudo começou como uma brincadeira de criança nos campos da Fazenda, aos 6 anos e o menino está mostrando garra, talento e coragem.

A família acompanha e incentiva o jovem nas corridas de velocross, onde está bem classificado no campeonato da Região Central do Estado.





“Lorenzo vem demonstrando muita disciplina no esporte e levando os expectadores à loucura, corre de igual para igual com adultos nos treinos e na bateria promocional. É o menor na categoria Junior a qual ele disputa o campeonato, mas Alegrete está bem divulgado e aplaudido através desse pequeno grande piloto” – disse Magáli.