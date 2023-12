Gás de cozinha vai pesar no orçamento a partir da segunda quinzena de dezembro

O preço do botijão de 13kg do gás de cozinha vai sofrer um aumento a partir da metade do mês de dezembro em Alegrete. De acordo com Sindicato dos Revendedores de Gás (Sinregás), o valor bruto deve ter uma suba de 2%.

Ainda conforme o Sinregás, o reajuste já é esperado para o mês de setembro, visando uma revisão anual de preços para cobrir custos referentes a aumento salarial de funcionários, cuja data-base ocorre em agosto.

A reportagem do PAT, consultou os valores de alguns estabelecimentos de Alegrete. A base média de preço varia entre R$ 109,00 e R$111,00. Com esse reajuste, o valor deve subir para R$113,00 a R$ 115,00 por butijão. Conversando com alguns clientes, a resposta é unânime; muito caro, há dois anos atás, o valor nem chegava a R$ 100,00.