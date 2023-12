Luisito Suárez realizou o sonho de garoto de 9 anos, morador de Alegrete

Share on Email

Nascido em Rivera, Uruguai, Juan mudou-se para Alegrete com sua mãe Karen Luciana dos Santos Vega no final de 2020 e atualmente é estudante na Escola Cívico-Militar Osvaldo Aranha, enquanto Karen é esposa de Endrigo Bonassa Machado.

A paixão pelo Grêmio foi cultivada desde cedo, influenciada pelo padrasto gremista de Juan. Sócio infantil do clube, o garoto teve sua admiração ampliada com a chegada do ídolo uruguaio Luiz Suárez ao Grêmio em 2023, o que também atraiu a atenção dos compatriotas de Juan para o futebol gaúcho.

O ponto alto dessa história ocorreu durante uma excursão para assistir a um clássico Gre-Nal na Arena do Grêmio. Juan, acompanhado por familiares, fez um pedido especial ao cônsul gremista Adão Ramos: a obtenção de um autógrafo de Luiz Suárez em sua camiseta tricolor. O sonho, inicialmente aparentemente distante, ganhou vida com a colaboração de diversas pessoas.

A camiseta enviada pelo cônsul Adão Ramos chegou ao diretor consular Irno Bordignon, que, por sua vez, solicitou ao segurança Fernandão que conseguisse o tão desejado autógrafo de Luiz Suárez para o jovem uruguaio. A ação conjunta demonstrou o empenho e a solidariedade de diversos envolvidos para realizar o sonho de Juan Ignácio.

A surpresa emocionante aconteceu quando o cônsul Adão Ramos entregou pessoalmente a camiseta charrua autografada por Luiz Suárez ao menino uruguaio. O momento foi repleto de sorrisos e emoções, e Juan, que já estava cético diante do iminente fim do ciclo de Suárez no Grêmio, teve seu sonho concretizado.

A notícia da entrega da camiseta ao cônsul Adão Ramos foi comunicada à mãe de Juan, que, junto com o cônsul, preparou uma surpresa única para o garoto. O sorriso estampado no rosto de Juan Ignácio reflete não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a capacidade do esporte, representada pelo ídolo uruguaio Luiz Suárez, de transcender fronteiras e unir comunidades em torno de emoções genuínas.