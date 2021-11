Gasolina alcança R$ 7,59 e Alegrete aparece no levantamento feito pela ANP

Os últimos reajustes anunciados pela Petrobras levaram o preço da gasolina a se aproximar de R$ 8 no Rio Grande do Sul. Em Alegrete o litro chega a custar R$ 7,599 em alguns postos, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado na última segunda-feira (8).

O valor máximo encontrado no município está a R$ 0,40 da gasolina mais cara do Brasil que foi encontrada em Bagé (R$ 7,999).

No RS e em mais 19 estados, a gasolina ultrapassa os R$ 7. Já a média nacional do combustível é de R$ 6,71, mais de R$ 2,00 acima do valor visto no início do ano, de R$ 4,57 no país.

De acordo com o levantamento feito pela ANP em alguns postos de combustíveis em Alegrete, o litro da gasolina comum mais cara foi encontrado por R$ 7,39.

E o valor mais baixo, para a comum, é de R$ 7,13. Para gasolina aditivada, o litro alcançou R$ 7,59 e o menor valor ficou em R$ 7,19.