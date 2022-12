Gasolina mais cara de Alegrete custa R$ 5,29, revela pesquisa do Procon

Share on Email

Segundo apurou a pesquisa dos técnicos do Procon, o preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 4,99, menor valor, e R$ 5,29 a mais cara. O Posto Santa Lúcia na BR-290 Km 622 comercializa o litro mais barato da comum e o São Cristovão o valor alto. O valor médio da gasolina comum entre os 18 estabelecimentos é de R$ 5,15.

Já o valor médio da gasolina aditivada encontra-se entre R$ 5,09 e R$ 5,49. O valor mais alto do litro da aditivada foi encontrado no posto São Cristovão (R$5,49), enquanto o menor valor da gasolina especial foi no posto Santa Lúcia.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 6,19 e R$ 6,69. No óleo diesel S10, o preço médio oscilou entre R$ 6,39 e R$ 6,79.

O Etanol é encontrado em quatro estabelecimentos, onde o preço se mantém entre R$ 4,69 a R$ 4,75, sendo disponibilizado em apenas cinco estabelecimentos.

Confira a pesquisa completa organizada pelo Procon:

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1671817611-417.pdf