Corsan irá realizar a troca de material que provoca irregularidade em asfalto na Andradas

Um trecho com um “remendo” em parte da Rua dos Andradas fez com que um motorista registrasse o que foi feito na rua. Ele relata que um material que nem parece asfalto foi colocado na pista, e com o passar dos carros provocou uma espécie de “calombo.” Outro condutor disse que achou estranho, pois parece que o produto escorre com ação do calor.

O gerente da Corsan local, Cristiano Machado, disse que ali tem um ramal de esgoto e se a usina que produz o material estiver funcionando será realizada a troca do material. Agora vem recesso de final de ano e esses serviços param por alguns dias.