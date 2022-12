Prefeitura aguarda retorno do Exército para restauração do prédio da Viação Férrea

Nas tratativas, houve reunião com Exército para tentar parcerias na recuperação do prédio para uso do Município e de um possível museu de objetos militares em parte do local.

A Prefeitura chegou a solicitar à arquiteta Gabriela Santa Helena um projeto de levantamento de aspectos e mudanças do local. Ela informou que realizou o trabalho, mas não soube mais sobre esta iniciativa. O prédio histórico, com bela arquitetura em sua fachada, praticamente no centro da cidade, está sem uso há tempos e com sua estrutura se deteriorando.

O secretário de educação, cultura esporte e lazer, Rui Alexandre Medeiros informa que projeto esta em sua pasta e ele aguarda retorno do Exército. O comandante do 12°BE Comb. estava articulando a possibilidade e foi encaminhado à Brigada em Santa Maria, disse Medeiros.

O Secretário colocou ainda que se não houver a parceria com o Exército, o própiro município vai fazer o projeto de recuperação do prédio da antiga Viação Férrea em Alegrete.

Municípios como Santiago e Unistalda já repaginaram esses prédios da RFFSA, com espaços de cultura e entretenimento às suas comunidades.