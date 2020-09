Gaúchos sem Fronteira -tema da Semana Farroupilha de 2020 será estudado nas escolas

Compartilhe









A Semana na Farroupilha de 2020 terá com tema Gaúchos sem Fronteiras, e este ano, devido pandemia será referênciada de forma online.

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul anunciou que mesmo em aulas remotas as escolas devem trabalhar o tema entre seus alunos.

Aqui em Alegrete, de acordo com o coordenador dos Festejos, Cléo Severo Trindade a Semana Farroupilha será de 13 a 20 de setembro. A chama crioula vai ser acesa na pira do Monumento ao Expedicionário, dia 13, com a presença de três pessoas.

As atividades como declamação, poesia serão todas online, seguindo respeito aos protolocos de saúde.O concurso da prenda e peão mais bem pilchado a cavalo será no Museu do Gaúcho com a participação individual de cada concorrente sempre respeitando as exigências para manter a saúde individual e coletiva.

Este ano, totalmente atípico, vão ser realizadas lives de lojas de pilchas e outros locais falando de temas gauchescos, informou Trindade.

Alegrete é a cidade do RS que mais se envolve em atividades na Semana Farroupilha com seus 15 CTGs e inúmeros piquetes. Os festejos envolviam grande parte da comunidade que vivencia com muito orgulho as tradições gaúchas.

Sandra Abech e a a patrona do evento em 2020. Natural de Porto Alegre, iniciou as cavalgadas em 1982, atividade que incentiva a participação das mulheres.

Foto Correio do Povo